"Sono amico di suo figlio, consegno un pacco": anziana truffata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Truffa anziana con il classico raggiro del pacco. E' accaduto in via Medaglie d'Oro, a Salerno. Il truffattore si era presentato ad una 71enne come amico del figlio. Poi la richiesta di poter consegnare un pacco, acquistato ad un determinato prezzo, dal parente.La truffaL’uomo aveva Salernotoday.it - "Sono amico di suo figlio, consegno un pacco": anziana truffata Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Truffacon il classico raggiro del. E' accaduto in via Medaglie d'Oro, a Salerno. Il truffattore si era presentato ad una 71enne comedel. Poi la richiesta di poter consegnare un, acquistato ad un determinato prezzo, dal parente.La truffaL’uomo aveva

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

"Sono amico di suo figlio, consegno un pacco": anziana truffata - E' accaduto in via Medaglie d'Oro, a Salerno. Il truffattore si era presentato ad una 71enne come amico del figlio ... (salernotoday.it)

Truffa ai danni di anziana a Salerno, denunciato il caso ai Carabinieri - StampaUna truffa ai danni di una donna anziana si è verificata ieri mattina a Salerno, in via Medaglie d’Oro. Intorno alle 11.30, la vittima, una 71enne, è stata avvicinata da un giovane che si è pres ... (salernonotizie.it)

Portavoce Idf: Italia amico importante, Unifil colpito per errore - Roma, 13 ott. (askanews) – Le basi Unifil in Libano sono state colpite dalle Forze di difesa israeliane per errore mentre combattevano contro gli Hezbolah, che a volte si nascondono in prossimità o di ... (gazzettajonica.it)