Sinner, perché la condanna per doping a Simona Halep aiuta il tennista azzurro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le motivazioni della sentenza contro Simona Halep sembrano, a prima vista, gettare ombre anche sul caso di Jannik Sinner. Tuttavia, un’analisi più attenta rivela che nelle parole del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) si cela piuttosto la conferma della fine delle preoccupazioni per il numero uno italiano. Il tribunale svizzero ha criticato la tennista romena per aver delegato questioni antidoping al suo fisioterapista, affermando che “non è un medico o un clinico”, e ha espresso perplessità su come, in un contesto di elevata professionalità, tali responsabilità possano essere affidate a persone non qualificate. Il caso di Sinner è completamente diverso. Thesocialpost.it - Sinner, perché la condanna per doping a Simona Halep aiuta il tennista azzurro Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le motivazioni della sentenza controsembrano, a prima vista, gettare ombre anche sul caso di Jannik. Tuttavia, un’analisi più attenta rivela che nelle parole del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) si cela piuttosto la conferma della fine delle preoccupazioni per il numero uno italiano. Il tribunale svizzero ha criticato laromena per aver delegato questioni antial suo fisioterapista, affermando che “non è un medico o un clinico”, e ha espresso perplessità su come, in un contesto di elevata professionalità, tali responsabilità possano essere affidate a persone non qualificate. Il caso diè completamente diverso.

