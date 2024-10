Scuole chiuse per maltempo in Liguria giovedì 17 ottobre, i comuni coinvolti: da Genova a La Spezia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Diverse Scuole in Liguria resteranno chiuse a causa del maltempo che si preannuncia particolarmente intenso: niente lezioni a Savona, Genova e La Spezia Notizie.virgilio.it - Scuole chiuse per maltempo in Liguria giovedì 17 ottobre, i comuni coinvolti: da Genova a La Spezia Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Diverseinresterannoa causa delche si preannuncia particolarmente intenso: niente lezioni a Savona,e La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria - è allerta arancione. Domani scuole chiuse - il sindaco di Celle : «Tenete i bambini al primo piano» - A Celle Ligure e Calice Ligure l’amministrazione ha chiesto a tutti gli istituti scolastici di raccogliere gli studenti al primo piano delle strutture «fino a nuovo ordine». . La circolazione ferroviaria è stata momentaneamente sospesa tra Loano e Pietra Ligure per il rischio di esondazione del torrente Nimbalto. (Open.online)

Allerta meteo in Liguria : torrenti esondati nel Savonese - linea ferroviaria Genova-Ventimiglia interrotta. Scuole chiuse a La Spezia - Il rischio di esondazione del torrente Nimbalto, nella zona di Savona, ha reso necessario il blocco precauzionale. La situazione ha generato disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è sospesa dalle 14 tra Loano e Pietra Ligure a causa delle condizioni meteo critiche. (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo Liguria - esondano fiumi e torrenti : scuole chiuse a Spezia - Le esondazioni hanno colpito duramente l’entroterra ligure, in particolare il fiume Bormida, che ha rotto gli argini in più punti a Ferrania, Altare e Cairo Montenotte. #Liguria #Allagamenti #Maltempo pic. Fiume in piena (Ansa). Eccoci qui di nuovo. FLASH FLOOD ALERT Pietra Ligure, #Liguria, Italy Torrente Maremola bursts banks due to heavy rain. (Lettera43.it)