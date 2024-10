Scholz:"Armi a Israele anche in futuro" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 17.25 "Ci sono consegne di Armi a Israele e ce ne saranno in futuro.Su questo Israele può fare affidamento". Così il cancelliere tedesco Scholz al Bundestag,in vista del Consiglio europeo. Ha poi insistito sulla necessità di arrivare a "una tregua" in Medio Oriente. Avverte l'Iran:"Non attacchi Israele con i razzi. Gioca con il fuoco". Sull'Ucraina ribadisce che "Germania e Usa sono i più forti sostenitori nella difesa della sua democrazia". Scholz si dice pronto "a parlare con Putin.Ma mai decisioni alle spalle dell'Ucraina". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 17.25 "Ci sono consegne die ce ne saranno in.Su questopuò fare affidamento". Così il cancelliere tedescoal Bundestag,in vista del Consiglio europeo. Ha poi insistito sulla necessità di arrivare a "una tregua" in Medio Oriente. Avverte l'Iran:"Non attacchicon i razzi. Gioca con il fuoco". Sull'Ucraina ribadisce che "Germania e Usa sono i più forti sostenitori nella difesa della sua democrazia".si dice pronto "a parlare con Putin.Ma mai decisioni alle spalle dell'Ucraina".

