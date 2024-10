“Sarai per sempre il mio capo, gli altri li butto nella m***a”: il Manchester United licenzia Ferguson, Cantona si scaglia contro il club (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La parola d’ordine in casa Manchester United è caos. Una disorganizzazione che colpisce sia l’aspetto tecnico-tattico (e i risultati di Ten Hag ne sono una prova) che quello societario. Tra le tanti scelte impopolari, l’ultima è stata una sorpresa per molti tifosi dei Red Devils. Il club inglese, infatti, ha deciso di interrompere il contratto di Sir Alex Ferguson come ambasciatore globale al termine della stagione, dopo ben 37 anni di collaborazione. Una scelta obbligata e voluta dal proprietario Jim Ratcliffe e da INEOS per ridurre quanto più possibile i costi. Una decisione che Eric Cantona, leggenda dello United, ha fortemente contestato sui social: “Sir Alex Ferguson dovrebbe poter fare tutto quello che vuole al club fino alla sua morte. Che mancanza di rispetto. È assolutamente scandaloso. Ilfattoquotidiano.it - “Sarai per sempre il mio capo, gli altri li butto nella m***a”: il Manchester United licenzia Ferguson, Cantona si scaglia contro il club Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La parola d’ordine in casaè caos. Una disorganizzazione che colpisce sia l’aspetto tecnico-tattico (e i risultati di Ten Hag ne sono una prova) che quello societario. Tra le tanti scelte impopolari, l’ultima è stata una sorpresa per molti tifosi dei Red Devils. Ilinglese, infatti, ha deciso di interrompere il contratto di Sir Alexcome ambasciatore globale al termine della stagione, dopo ben 37 anni di collaborazione. Una scelta obbligata e voluta dal proprietario Jim Ratcliffe e da INEOS per ridurre quanto più possibile i costi. Una decisione che Eric, leggenda dello, ha fortemente contestato sui social: “Sir Alexdovrebbe poter fare tutto quello che vuole alfino alla sua morte. Che mancanza di rispetto. È assolutamente scandaloso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Manchester United interromperà i pagamenti a Sir Alex Ferguson - È stato riferito che la decisione di porre fine al suo pagamento annuale fa parte delle misure di riduzione dei costi di Ratcliffe all’Old Trafford che hanno già visto oltre 250 membri dello staff licenziati. Ferguson si è dimesso dalla carica di manager nel 2013, dopo di che è stato ambasciatore globale e direttore del club, ruoli che gli sono valsi un pagamento annuale multimilionario. (Justcalcio.com)

Manchester United - Ferguson tagliato fuori da INEOS : la società rompe il contratto - i motivi dell’addio - Questo aspetto non è così semplice da coltivare, per farlo occorre tagliare i legami con il passato. Gli altri potrebbero addirittura essere mandati via. Non è finita: all’interno del club britannico rischiano il posto, al netto di un possibile ridimensionamento, ben 250 persone. Un’altra sessione di mercato potrebbe inquadrare il club in maniera diversa. (Cityrumors.it)

Zirkzee - possibile ritorno in Italia? Ecco la posizione del Manchester United sul centravanti - L’olandese non sta vivendo una […]. Zirkzee, le ultime novità per quanto riguarda un possibile ritorno in Serie A? Ecco cosa c’è di vero sulle voci che stanno circolando in queste ore Nelle ultime ore, si sta parlando sempre di più di un ritorno di Joshua Zirkzee in Italia: soprattutto analizzando il suo attuale rendimento in Inghilterra. (Calcionews24.com)