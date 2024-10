Roma, dopo 5 anni torna a splendere una delle mete più ambite: felicità per turisti e cittadini capitolini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore di Roma, tra le meraviglie storiche che la città eterna offre, ne riapre una dopo una chiusura di 5 anni. Questo sito archeologico dalla storia affascinante e misteriosa è situato nel Rione Trastevere, alle falde di Villa Sciarra, e rappresenta uno dei pochi esempi di luoghi di culto pagani nascosti all’interno di domus private durante il periodo in cui l’Impero Romano si stava convertendo al Cristianesimo. La riapertura del Santuario Siriaco è un evento che riporta alla luce un pezzo importante della storia di Roma, un luogo dove le antiche divinità continuano a raccontare le loro storie attraverso le pietre e i reperti. La possibilità di visitare questo sito offre ai Romani e ai turisti un’opportunità unica di connettersi con il passato, esplorando le sfaccettature di una città che non smette mai di sorprendere. Gaeta.it - Roma, dopo 5 anni torna a splendere una delle mete più ambite: felicità per turisti e cittadini capitolini Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore di, tra le meraviglie storiche che la città eterna offre, ne riapre unauna chiusura di 5. Questo sito archeologico dalla storia affascinante e misteriosa è situato nel Rione Trastevere, alle falde di Villa Sciarra, e rappresenta uno dei pochi esempi di luoghi di culto pagani nascosti all’interno di domus private durante il periodo in cui l’Imperono si stava convertendo al Cristianesimo. La riapertura del Santuario Siriaco è un evento che riporta alla luce un pezzo importante della storia di, un luogo dove le antiche divinità continuano a raccontare le loro storie attraverso le pietre e i reperti. La possibilità di visitare questo sito offre aini e aiun’opportunità unica di connettersi con il passato, esplorando le sfaccettature di una città che non smette mai di sorprendere.

