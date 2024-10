Raimondo Todaro in ospedale, paura per l’ex insegnante di Amici: cosa sta succedendo? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Raimondo Todaro è in ospedale: l’ex insegnante di Amici, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha svelato di trovarsi ricoverato. Ma cosa è successo esattamente? Inutile dire che i fan del ballerino si sono immediatamente allarmati, anche perché sanno bene che il loro beniamino, in passato, ha combattuto contro un tumore. Le immagini dall’ospedale, inevitabilmente, hanno fatto tornare alla mente quel brutto momento attraversato da Todaro. «Non cercatemi, per i prossimi tre giorni ho il tagliando da fare», ha scritto Raimondo su Instagram, e poi ha aggiunto «Tutto bene e grazie a tutti dei messaggi». Nel 2020, l’artista aveva scoperto di avere due tumori maligni, che fortunatamente era riuscito a curare. Donnapop.it - Raimondo Todaro in ospedale, paura per l’ex insegnante di Amici: cosa sta succedendo? Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è indi, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha svelato di trovarsi ricoverato. Maè successo esattamente? Inutile dire che i fan del ballerino si sono immediatamente allarmati, anche perché sanno bene che il loro beniamino, in passato, ha combattuto contro un tumore. Le immagini dall’, inevitabilmente, hanno fatto tornare alla mente quel brutto momento attraversato da. «Non cercatemi, per i prossimi tre giorni ho il tagliando da fare», ha scrittosu Instagram, e poi ha aggiunto «Tutto bene e grazie a tutti dei messaggi». Nel 2020, l’artista aveva scoperto di avere due tumori maligni, che fortunatamente era riuscito a curare.

