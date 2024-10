Facta.news - Questo non è un vero semaforo che controlla se i motociclisti hanno il casco

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato un video su TikTok in cui si vede una motociclista con ilin mano ferma a unrosso. Il segnale luminoso è dotato anche di uno schermo in cui viene inquadrato il volto della motociclista. Ad un certo punto, sullo schermo compare la scritta in spagnolo: «mettiti ilo ilcontinuerà a essere rosso». In sovraimpressione al video, si legge: «ilnon cambia se non si rimette il. Italia???? No, Argentina!». Il video è presentato fuori dal suo contesto originario e veicola una notizia falsa. Il video del “di sensibilizzazione” (in spagnolo, “semáforo concientizador”) è in realtà parte della campagna “Awareness Traffic Light” sviluppata nel 2021 dall’azienda pubblicitaria Almacen per conto di Honda Safety, il reparto sicurezza dell’azienda automobilistica Honda Motor Argentina.