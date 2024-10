Pusher pedinati da Anzio a Roma | in macchina quasi 5 chili di cocaina

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024- Gli investigatori della Polizia di Stato del II Distretto Salario-Parioli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto due uomini, italiani di 27 e 46 anni, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La svolta dell’attivitĂ info-investigativa è arrivata quando gli agenti sono venuti a conoscenza di un’informazione di rilievo al fine di cogliere i due soggetti in flagranza di reato: nella mattinata di lunedì, si sarebbero recati in localitĂmentre, nel pomeriggio, nella zona di Montespaccato per effettuare alcune consegne di sostanza stupefacente.