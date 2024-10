Priverno / Truffa una donna e preleva soldi dal suo bancomat, denunciato 59enne di Napoli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Priverno – A conclusione di indagini scaturite dalla denuncia – querela presentata da una ragazza di 24 anni di Priverno (LT), i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato in stato di libertà, per “Truffa” e “indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti“, un uomo di 59 anni, residente in L'articolo Priverno / Truffa una donna e preleva soldi dal suo bancomat, denunciato 59enne di Napoli Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Priverno / Truffa una donna e preleva soldi dal suo bancomat, denunciato 59enne di Napoli Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024)– A conclusione di indagini scaturite dalla denuncia – querela presentata da una ragazza di 24 anni di(LT), i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato ein stato di libertà, per “” e “indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti“, un uomo di 59 anni, residente in L'articolounadal suodiTemporeale Quotidiano.

