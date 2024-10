Pietre si distaccano da costone e invadono tratto strada statale Amalfitana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn distacco di pietrame e terriccio si è verificando da un costone vicino alla strada statale 163 “Amalfitana”, nel territorio comunale di Piano di Sorrento: l’Anas ha provvisoriamente istituito il senso unico alternato al km 6,680. Il materiale ha parzialmente invaso la carreggiata, rendendo necessarie le attività di sgombero dello stesso e pulizia del piano viabile. Il senso unico alternato, regolato con impianto semaforico, resterà attivo fino al completamento delle verifiche sul costone da parte degli Enti Terzi Competenti. L'articolo Pietre si distaccano da costone e invadono tratto strada statale Amalfitana proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Pietre si distaccano da costone e invadono tratto strada statale Amalfitana Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn distacco di pietrame e terriccio si è verificando da unvicino alla163 “”, nel territorio comunale di Piano di Sorrento: l’Anas ha provvisoriamente istituito il senso unico alternato al km 6,680. Il materiale ha parzialmente invaso la carreggiata, rendendo necessarie le attività di sgombero dello stesso e pulizia del piano viabile. Il senso unico alternato, regolato con impianto semaforico, resterà attivo fino al completamento delle verifiche sulda parte degli Enti Terzi Competenti. L'articolosidaproviene da Anteprima24.it.

