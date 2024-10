Napoli, l'agente di Caprile: "Ha colto la palla al balzo. Conte ti porta ad alti livelli. È da Nazionale" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Graziano Battistini, l`agente di Elia Caprile, portiere che ha preso il posto dell`infortunato Alex Meret in porta con il Napoli, ha rilasciato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Graziano Battistini, l`di Elia, portiere che ha preso il posto dell`infortunato Alex Meret incon il, ha rilasciato

Caprile - l’agente : “Com’è giocare nel Napoli? Elia mi ha fatto una confessione. Futuro in nazionale? Ha tutte le carte in regola per arrivarci” - La chiave è saper cogliere le opportunità quando si presentano. Nel panorama calcistico italiano, il giovane portiere Elia Caprile sta vivendo un momento cruciale della sua carriera. Battistini ha sottolineato le sfide affrontate da Caprile nel momento in cui è stato chiamato a scendere in campo: “Entrare a freddo è difficile. (Napolipiu.com)

Caprile : “A Napoli sto bene - ho tanto da imparare” - Elia Caprile, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro. Elia Caprile ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio … L'articolo Caprile: “A Napoli sto bene, ho tanto da imparare” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Caprile : “Il Napoli è compatto - prendiamo pochi tiri” - Il portiere conclude con il suo sentirsi partenopeo, visto che è nato a Verona da padre di Napoli: “Il fatto – ha detto – che sia venuto in città da piccolo mi ha aiutato a capire subito quali siano i pregi e i difetti: io a Napoli sto benissimo, la cosa che mi rende più napoletano è il fatto che mi piace mangiare. (Anteprima24.it)