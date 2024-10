MotoGP, GP Australia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Marquez può affiancarsi a Rossi e Stoner, ma deve vincere… (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La MotoGP e le categorie formative sono pRossime a fare tappa in uno dei contesti più affascinanti del proprio panorama. La quart’ultima gara del Mondiale 2024 andrà infatti in scena a Phillip Island, dove si disputerà la 34ma edizione iridata del Gran Premio d’Australia. L’appuntamento è entrato in calendario nel 1989 e si è quasi sempre disputato nel circuito attuale, edificato sull’omonima isola a sud di Melbourne. Fa eccezione la parentesi fra il 1991 e il 1996, quando si è corso a Eastern Creek, autodromo situato non lontano da Sydney. Phillip Island ha, dunque, organizzato 27 gare valevoli per il Motomondiale. La location è sensazionale, poiché la pista si trova a strapiombo sul mare. Il layout è tecnico e veloce al tempo stesso, inoltre propone svariate insidie ambientali. Su tutte il vento, che rende difficoltosa la guida, ma anche la fauna. Oasport.it - MotoGP, GP Australia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Marquez può affiancarsi a Rossi e Stoner, ma deve vincere… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lae le categorie formative sono pme a fare tappa in uno dei contesti più affascinanti del proprio panorama. La quart’ultima gara del Mondialeandrà infatti in scena a Phillip Island, dove si disputerà la 34ma edizione iridata del Gran Premio d’. L’appuntamento è entrato in calendario nel 1989 e si è quasi sempre disputato nel circuito attuale, edificato sull’omonima isola a sud di Melbourne. Fa eccezione la parentesi fra il 1991 e il 1996, quando si è corso a Eastern Creek, autodromo situato non lontano da Sydney. Phillip Island ha, dunque, organizzato 27 gare valevoli per il Motomondiale. La location è sensazionale, poiché la pista si trova a strapiombo sul mare. Il layout è tecnico e veloce al tempo stesso, inoltre propone svariate insidie ambientali. Su tutte il vento, che rende difficoltosa la guida, ma anche la fauna.

