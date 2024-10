Molestie e violenze per anni, poi lo stalking alla ex moglie: domiciliari e braccialetto elettronico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È finito agli arresti domiciliari poiché gravemente indiziato dei reati di stalking e lesioni personali nei confronti dell'ex moglie, un uomo di 52 anni di Ischia che aveva sottoposto a Molestie e violenze per diversi anni la donna. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Napoli, è stato Napolitoday.it - Molestie e violenze per anni, poi lo stalking alla ex moglie: domiciliari e braccialetto elettronico Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È finito agli arrestipoiché gravemente indiziato dei reati die lesioni personali nei confronti dell'ex, un uomo di 52di Ischia che aveva sottoposto aper diversila donna. Il provvedimento, emesso dProcura di Napoli, è stato

