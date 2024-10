Migranti dalla Slovenia, i conti non tornano. Un rapporto smentisce Piantedosi e denuncia l’abbandono in strada dei richiedenti asilo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mentre l’Italia e l’Europa seguono quanto accade in Albania dove sono appena arrivati i 16 Migranti destinati ai nuovi centri costruiti dal governo, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fornito alcuni dati sul flusso che percorre le rotte balcaniche e che in parte entra in Italia attraverso la Slovenia. “Nonostante il nostro obiettivo sia quello di ridare piena operatività al sistema Schengen, è innegabile che il temporaneo ripristino dei controlli alle nostre frontiere abbia prodotto un effetto deterrente degli ingressi irregolari. Per quanto riguarda l’Italia, dal 21 ottobre scorso sono stati rintracciati in ingresso al confine con la Slovenia circa 4.900 Migranti irregolari (-50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)”, ha detto lunedì a Zapresió, in Croazia, per la quinta riunione trilaterale con l’omologo croato Davor Bozinovié e lo sloveno Bostjan Poklukar. Ilfattoquotidiano.it - Migranti dalla Slovenia, i conti non tornano. Un rapporto smentisce Piantedosi e denuncia l’abbandono in strada dei richiedenti asilo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mentre l’Italia e l’Europa seguono quanto accade in Albania dove sono appena arrivati i 16destinati ai nuovi centri costruiti dal governo, il ministro dell’Interno Matteoha fornito alcuni dati sul flusso che percorre le rotte balcaniche e che in parte entra in Italia attraverso la. “Nonostante il nostro obiettivo sia quello di ridare piena operatività al sistema Schengen, è innegabile che il temporaneo ripristino dei controlli alle nostre frontiere abbia prodotto un effetto deterrente degli ingressi irregolari. Per quanto riguarda l’Italia, dal 21 ottobre scorso sono stati rintracciati in ingresso al confine con lacirca 4.900irregolari (-50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)”, ha detto lunedì a Zapresió, in Croazia, per la quinta riunione trilaterale con l’omologo croato Davor Bozinovié e lo sloveno Bostjan Poklukar.

