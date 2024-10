Meteo Piemonte, avviso di forte maltempo con 5 giorni di pioggia: è allerta gialla (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una intensa perturbazione atlantica approderà sull'Europa occidentale interessando anche il Piemonte dove sono attesi cinque giorni consecutivi di pioggia, a partire da mercoledì 16 ottobre e fino al weekend compreso: "Apice del maltempo in particolare tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre quando Torinotoday.it - Meteo Piemonte, avviso di forte maltempo con 5 giorni di pioggia: è allerta gialla Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una intensa perturbazione atlantica approderà sull'Europa occidentale interessando anche ildove sono attesi cinqueconsecutivi di, a partire da mercoledì 16 ottobre e fino al weekend compreso: "Apice delin particolare tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre quando

Maltempo e alluvioni - in Piemonte oltre 2 milioni per interventi urgenti a seguito di calamità naturali - La Regione Piemonte ha approvato l'impegno di oltre 2,2 milioni di euro per finanziare interventi di pronto soccorso e ripristino necessari a seguito di calamità naturali, come previsto dalla legge regionale 38/78. Questi fondi, destinati al bilancio pluriennale 2024-2026, saranno utilizzati per. (Novaratoday.it)

Maltempo in Piemonte : le immagini del fiume Stura che esonda - un disperso nella regione – Il video - E mentre nel capoluogo piemontese i fiumi sembrano ancora sotto controllo, nelle valli vicine si registrano già i primi danni. Leggi anche: Temporali al Nord, strade allagate a Milano. Piemonte e Liguria le regioni più colpite: sono stati oltre cinquanta gli interventi dei vigili del fuoco tra le province di Savona e di Torino. (Open.online)

Maltempo - un disperso in Piemonte. A Milano e Roma sotto accusa la mancanza di manutenzione - LEGGI ANCHE Bomba d'acqua "imprevista" su Roma: in un'ora la pioggia di un mese. Gasparri evoca il modello Caivano FdI chiede una commissione sulla manutenzione di tombini, fogne e semafori A Milano i consiglieri comunali di FdI hanno chiesto l’istituzione di una commissione “per segnalare l’inefficienza degli assessori e la necessità di un programma di manutenzione delle fognature e dei ... (Secoloditalia.it)