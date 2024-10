Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Mai così tante risorse per la sanità”. Ma per l’opposizione è un bluff e medici ed infermieri insorgono

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I fondi per laassomigliano al gioco delle tre carte. Appaiono, scompaiono e riappaiono un anno dopo. Sta di fatto che, a quanto pare, per il 2025, i fondi aggiuntivi per un comparto già con l’acqua alla gola, saranno davvero pochi, appena 880 milioni di euro. Non bastano neppure per coprire i rincari dell’inflazione, di fatto, quindi, lediminuiscono. Un taglio, né più né meno. Nel 2026 ladovrebbe invece ricevere circa 3,2 miliardi. Questo, almeno, è ciò che si legge nelle tabelle inviate a Bruxelles. “Non ci sono mai statesulla”, assicura però la presidente del Consiglio Giorgia. Il fondo sanitario, ha aggiunto, “arriverà a 136,5 miliardi nel 2025 e a 140 miliardi nel 2026?. Il ministero dell’Economia ha poi voluto smentire i termini della suddivisione, spiegando che lo stanziamento per il 2025 è invece di 2,3 miliardi.