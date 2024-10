Meditazione del mattino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Liberati dello stress della settimana e goditi un sabato mattina di totale tranquillità con la Meditazione del mattino. Ti invitiamo ad una speciale lezione di Meditazione con Denis Battistin nel nostro giardino, un momento di relax solo per te, tra i suoni della natura e l’aria fresca del Padovaoggi.it - Meditazione del mattino Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Liberati dello stress della settimana e goditi un sabato mattina di totale tranquillità con ladel. Ti invitiamo ad una speciale lezione dicon Denis Battistin nel nostro giardino, un momento di relax solo per te, tra i suoni della natura e l’aria fresca del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oroscopo cinese per il mese di novembre 2024: ecco le previsioni su Amore, Salute e Lavoro per tutti i segni - Oroscopo cinese per il mese di novembre 2024: ecco le previsioni su Amore, Salute e Lavoro per tutti i segni. L'oroscopo cinese si basa su un ciclo di 12 anni, ... (gazzettadelsud.it)

Il tour europeo di Joe Locke arriva al Minestrone insieme a Matteo Prefumo - A rendere la serata ancora più elettrizzante sarà, come si diceva, la presenza del giovane chitarrista italiano Matteo Prefumo, che porterà sul palco il suo tocco personale e la sua sensibilità ... (ilpiacenza.it)

Disconnessi per legge: il diritto a non rispondere a email di lavoro fuori orario - Il diritto a non rispondere a email e messaggi fuori dall’orario di lavoro è una legge in molti Paesi. Ma non (ancora) in Italia ... (iodonna.it)