Sport.quotidiano.net - Mancini, crisi con l’Arabia Saudita. Media: “Licenziamento vicino”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – I tifosi lo attaccano sui social e come se non bastasse ci sono anche le dure critiche del presidente della Federcalcio che ha manifestato tutto il suo malcontento, non solo per il pareggio di martedì con il Bahrain, ma più in generale per il cammino della squadra nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2026. Secondo la stampa locale, in particolare per Al Jazeera Sports Network, la panchina di Robertoè fortemente a rischio e il suosarebbe. Il Mancio ha difeso il suo lavoro, ha parlato di cattiva sorte e di attaccanti poco ispirati (la sua Arabia ha anche fallito un calcio di rigore), mentre mercoledì avrebbe dribblato le domande sul suo possibilesecondo quanto riportato dal quotidiano Al-Eqtisadiah.