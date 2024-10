Maltratta la compagna, divieto di allontanamento e braccialetto elettronico per un 24enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ponteranica. Accusato di rapina, lesioni personali, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale e, dopo aver violato le misure cautelari alle quali era sottoposto, tra le quali l’obbligo di dimora nel Comune di Ponteranica, è stato portato in carcere. L’ordinanza di custodia cautelare è scattata nella mattinata del 12 ottobre quando i carabinieri della Stazione di Villa D’Almè, a Sorisole, hanno dato esecuzione alla misura decisa dal Gip nei confronti di un giovane extracomunitario di 22 anni, accusato a vario titolo di reati contro il patrimonio e la persona. I carabinieri di Dalmine, invece, nel pomeriggio del 12 ottobre 2024, hanno rintracciato un cittadino italiano di 24 anni destinatario del provvedimento dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento emesso dal Gip del Tribunale di Bergamo. Bergamonews.it - Maltratta la compagna, divieto di allontanamento e braccialetto elettronico per un 24enne Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ponteranica. Accusato di rapina, lesioni personali, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale e, dopo aver violato le misure cautelari alle quali era sottoposto, tra le quali l’obbligo di dimora nel Comune di Ponteranica, è stato portato in carcere. L’ordinanza di custodia cautelare è scattata nella mattinata del 12 ottobre quando i carabinieri della Stazione di Villa D’Almè, a Sorisole, hanno dato esecuzione alla misura decisa dal Gip nei confronti di un giovane extracomunitario di 22 anni, accusato a vario titolo di reati contro il patrimonio e la persona. I carabinieri di Dalmine, invece, nel pomeriggio del 12 ottobre 2024, hanno rintracciato un cittadino italiano di 24 anni destinatario del provvedimento dell’dalla casa familiare edi avvicinamento emesso dal Gip del Tribunale di Bergamo.

