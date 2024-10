Madre di tre figli muore in ospedale: la denuncia del marito (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carmen aveva 42 anni, e aveva tre figli di 18, 13 e 10 anni. È morta ieri, in una struttura sanitaria casertana, dopo un'odissea medica transitata anche per Napoli. Il marito ha presentato intanto una denuncia per accertare eventuali responsabilità e sul corpo della vittima verrà effettuato Napolitoday.it - Madre di tre figli muore in ospedale: la denuncia del marito Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carmen aveva 42 anni, e aveva tredi 18, 13 e 10 anni. È morta ieri, in una struttura sanitaria casertana, dopo un'odissea medica transitata anche per Napoli. Ilha presentato intanto unaper accertare eventuali responsabilità e sul corpo della vittima verrà effettuato

Madre di tre figli morta in ospedale : marito presenta denuncia - Tempo di lettura: 2 minutiChiede sia fatta luce sul decesso della moglie 42enne, madre di tre figli di 18, 13 e 10 anni, morta ieri in una struttura sanitaria del Casertano. Ed è stato qui che le condizioni di Carmen sono state definite gravissime dai medici determinati a intervenire per dirimere una infezione già estremamente avanzata. (Anteprima24.it)

Senigallia - morto a 15 anni. Girava con gli auricolari per non sentire gli insulti. La denuncia della madre : «Mio figlio distrutto da voi bulli - perché?». L'esito dell'autopsia. Giovedì il funerale - SENIGALLIA «Perché hanno voluto distruggere mio figlio? Perché?». Non si dava pace ieri nella caserma dei carabinieri di Marzocca la madre del 15enne che si... (Corriereadriatico.it)