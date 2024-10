Lo studio dentistico Duda: "Credo nel lavoro di gruppo" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Credo fortemente nel lavoro di équipe. Ritengo fondamentale confrontarsi sempre con tutto lo staff, dagli assistenti a tutti i collaboratori perché l’individuo da solo non potrà mai raggiungere gli stessi risultati". É la filosofia aziendale della dottoressa Ildiko Duda, titolare dello studio dentistico Duda di Graffignana, realtà che dal 1993 anno della sua apertura ha saputo sempre migliorarsi, si è espanso ed è oggi una realtà consolidata e al passo con i tempi. La dottoressa Ildiko Duda si è laureata nel 1982 in Medicina con specializzazione in Odontoiatria all’università di Medicina e Farmacia “Victor Babes” di Timisoara, in Romania. "Sono arrivata in Italia nel 1990 quando avevo 32 anni e mio figlio piccolo - racconta - a seguito della legge Martelli per raggiungere mio marito che dopo la caduta del comunismo era emigrato. Ilgiorno.it - Lo studio dentistico Duda: "Credo nel lavoro di gruppo" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "fortemente neldi équipe. Ritengo fondamentale confrontarsi sempre con tutto lo staff, dagli assistenti a tutti i collaboratori perché l’individuo da solo non potrà mai raggiungere gli stessi risultati". É la filosofia aziendale della dottoressa Ildiko, titolare dellodi Graffignana, realtà che dal 1993 anno della sua apertura ha saputo sempre migliorarsi, si è espanso ed è oggi una realtà consolidata e al passo con i tempi. La dottoressa Ildikosi è laureata nel 1982 in Medicina con specializzazione in Odontoiatria all’università di Medicina e Farmacia “Victor Babes” di Timisoara, in Romania. "Sono arrivata in Italia nel 1990 quando avevo 32 anni e mio figlio piccolo - racconta - a seguito della legge Martelli per raggiungere mio marito che dopo la caduta del comunismo era emigrato.

