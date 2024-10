Oasport.it - LIVE Sonego-Ruud, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: azzurro in campo tra poco

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-STRICKER (2° MATCH DALLE 14.00) 17:42 Sconfitto purtroppo Berrettini, tra circa 20? inLorenzocontro Casper. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Casper. Partita che piace giocare al torinese, senza nulla da perdere contro un top ten, per altro sulla superficie più favorevole. Il norvegese giocanella speranza di acciuffare per i capelli un posto alle ATP Finals, lui che è andato via via calando dopo la semifinale al Roland Garros, come spesso gli accade, sulle superfici più rapide. Al momento il norvegese sarebbe dentro, è 7° con 500 punti precisi di margine su Alex De Minaur, impegnato ad Anversa.