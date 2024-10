Oasport.it - LIVE Milano-Chieri 3-1, A1 volley femminile in DIRETTA: le lombarde vincono una sfida complessa e volano in classifica!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:38 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:37 Match da incorniciare per Cazaute e Orro, Alessia in particolar modo ha orchestrato al meglio la squadra e ha chiuso con 9 punti personali, numeri impressionanti per una pallegiatrice. Le statistiche recitano 72 attacchi vincenti percontro i 52 di, 7 muri a 8, 6 ace a 4 e 16 errori a 21. 22:36si aggiudica un match tutt’altro che semplice e con questo risultato vola al primo posto incon 9 punti e 3 successi. 25-14 Aceeee di Sylla,si aggiudica il match. 24-14 Primo tempo di Danesi. 23-14 Finisce qui la serie al servizio di Orro. 23-13 Ace di Orro, nove punti per lei. 22-13 Errore in battuta di Guiducci. 21-13 Primo tempo di Zakchaiou. 21-12 Sylla mantiene a +9