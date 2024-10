Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Martina Fidanza quarta nello scratch. Azzurri fuori dalle finali nel Team Sprint

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA E’ SUCCESSO AL QUARTETTO MASCHILE: CADUTA E GARA RIFATTA DOPO 10 MINUTI 19.31: Tra poco ancora Gran Bretagna innella finale delmaschile contro il Giappone 19.29: ORO ALLA GRAN BRETAGNA CHE DOPO 16 ANNI TORNA SUL GRADINO PIU’ ALTO DEL PODIO NELFEMMINILE CON 45?949. Argento per l’Olanda con il tempo di 46?593. Podio completato dall’Australia, bronzo 19.26: L’Australia conquista la medaglia di bronzo dellafemminile con il tempo di 47?358, Germania. Ora la finale tra Gran Bretagna e Olanda 19.23: E’ il momento delledel. Ora Australia contro Germania per il bronzo femminile 19.21: L’olandese Wiebes trionfa nella, secondo posto per la campionessa olimpica statunitense Valente, bronzo per la neozelandese Wollaston 19.