Libano, colpita ancora una base Unifil: «Attacco diretto e deliberato di tank israeliani». Scholz: «Continueremo a consegnare armi a Tel Aviv»

I tank di Israele hanno colpito ancora una base Unifil. A denunciare l'accaduto è l'ufficio stampa della missione delle Nazioni Unite: «Questa mattina, i peacekeeper in una postazione vicino a Kafer Kela hanno visto un carro armato Merkava dell'Idf – l'esercito israeliano, ndr – che sparava contro la loro torre di guardia. Due telecamere sono state distrutte e la torre è stata danneggiata», si legge nel comunicato. «ancora una volta assistiamo a un fuoco diretto e apparentemente deliberato su una posizione Unifil», prosegue la nota, «ricordiamo all'Idf e a tutti gli attori l'obbligo di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite, e di rispettare in ogni momento l'inviolabilità delle sedi Onu». L'Attacco è avvenuto nella zona centrale del confine tra Israele e Libano.

