La Volta Buona lascia da parte la cronaca nera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cambio in corsa per La Volta Buona. A poco più di un mese dall'inizio, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo elimina quella che, di fatto, era l'unica novità – d'apparenza più che di sostanza – della stagione (logo tremendo a parte): La Volta Magazine. Da questa settimana è infatti scomparsa la 'dicitura' che definiva la prima parte di trasmissione, dedicata all'attualità, e come un anno fa è tornata la classica anteprima di circa 35/40 minuti chiamata Aspettando La Volta Buona. La volontà (sacrosanta) è di ridurre lo spazio magazine di cronaca, che sarà trattata soltanto in circostanze eccezionali, quando la notizia va oltre e diventa caso mediatico.

