La BCE è pronta a un nuovo intervento: atteso taglio di 25 punti base (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La BCE si prepara ad un altro taglio dei tassi di interesse: domani il Consiglio direttivo dovrebbe annunciato una nuova riduzione di 25 punti base come largamente atteso. Un intervento che risponde al rapido deterioramento della situazione economica dell’Eurozona, confermato dagli ultimi dati del PMI manifatturiero, che dipingono un quadro chiaramente recessivo. Gli ultimi dati del manifatturiero L’ultima indagine del PMI manifatturiero nell’Eurozona ha segnalato che l’indice di fiducia dei direttori acquisto è crollato ancora a settembre 2024, attestandosi a 45 punti dai 45,8 precedenti, leggermente meglio dei 44,8 punti della stima preliminare. L’indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero si conferma però ancora al di sotto della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione. Quifinanza.it - La BCE è pronta a un nuovo intervento: atteso taglio di 25 punti base Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La BCE si prepara ad un altrodei tassi di interesse: domani il Consiglio direttivo dovrebbe annunciato una nuova riduzione di 25come largamente. Unche risponde al rapido deterioramento della situazione economica dell’Eurozona, confermato dagli ultimi dati del PMI manifatturiero, che dipingono un quadro chiaramente recessivo. Gli ultimi dati del manifatturiero L’ultima indagine del PMI manifatturiero nell’Eurozona ha segnalato che l’indice di fiducia dei direttori acquisto è crollato ancora a settembre 2024, attestandosi a 45dai 45,8 precedenti, leggermente meglio dei 44,8della stima preliminare. L’indicatore dello stato di salute del settore manifatturiero si conferma però ancora al di sotto della soglia dei 50, che fa da spartiacque fra recessione ed espansione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Comune sospende l'attività del parco ludico "Paperopoli". Il consigliere Di Pillo : "Un intervento atteso da undici anni" - “Dopo una nostra segnalazione agli organi competenti, finalmente dopo undici anni di letargia, la pratica relativa alle autorizzazioni del parco giochi ‘Paperopoli’, ha avuto il suo epilogo”. . . Così il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo (Pettinari sindaco) sulla sospensione dell’attività. (Ilpescara.it)

Medioriente - Netanyahu contro la tregua in Libano. Atteso intervento all’Onu - Lo si legge in una dichiarazione dell’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, rilasciata stamani. Lo riporta ‘The Times of Israel’. L’idea è quella di un cessate il fuoco temporaneo di 21 giorni per consentire i colloqui tra le parti. . Parole che sembrano allontanare la possibilità di una tregua sul fronte nord, chiesta gran voce – tra gli altri – da Stati Uniti e Unione ... (Lapresse.it)