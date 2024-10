Ineos Britannia accorcia ancora in America’s Cup: 2-4! Ben Ainslie mette paura a New Zealand (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ineos Britannia ha vinto gara-6 della America’s Cup, infilando il secondo successo consecutivo nelle acque di Barcellona e accorciando ulteriormente le distanze nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Ben Ainslie e compagni sono riusciti a battere Team New Zealand: dopo l’affermazione nella quinta regata, frutto anche del clamoroso errore commesso dal Defender in partenza, i britannici hanno giganteggiando a livello tecnico e hanno trionfato in mare con pieno merito. Il tabellone recita 4-2 in favore dei Kiwi, ma ora i giochi sono aperti: se lunedì pomeriggio la Vecchia Brocca sembrava avere già preso la via dell’Oceania, oggi il Challenger of Record ha piazzato un micidiale uno-due che mette davvero paura alla corazzata guidata da Grant Dalton e che aggiunge pepe sulla massima competizione velica. Oasport.it - Ineos Britannia accorcia ancora in America’s Cup: 2-4! Ben Ainslie mette paura a New Zealand Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha vinto gara-6 dellaCup, infilando il secondo successo consecutivo nelle acque di Barcellona endo ulteriormente le distanze nella serie chein palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Bene compagni sono riusciti a battere Team New: dopo l’affermazione nella quinta regata, frutto anche del clamoroso errore commesso dal Defender in partenza, i britannici hanno giganteggiando a livello tecnico e hanno trionfato in mare con pieno merito. Il tabellone recita 4-2 in favore dei Kiwi, ma ora i giochi sono aperti: se lunedì pomeriggio la Vecchia Brocca sembrava avere già preso la via dell’Oceania, oggi il Challenger of Record ha piazzato un micidiale uno-due chedavveroalla corazzata guidata da Grant Dalton e che aggiunge pepe sulla massima competizione velica.

