Iodonna.it - In pratica, dall'anno accademico 2025-2026, l'iscrizione sarà libera per il primo semestre. Per accedere al secondo, coloro che avranno passato gli esami richiesti saranno inseriti in una graduatoria nazionale. Resta così il numero chiuso (anche se aumentato)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stop al test di ingresso per iscriversi alle Facoltà di medicina, odontoiatria e medicina veterinaria: non bisognerà più superare lo scoglio del pre-esame d’entrata che, per come era pensato, ha costretto tanti studenti a ripiegare su altri indirizzi. Il, però, rimane ma dal. Questo prevede il testo definitivo della legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e che ha ricevuto il viaa Commissione del Senato.