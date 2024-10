Il Napoli scende nella speciale classifica di Panorama (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Napoli, spesso considerato una delle squadre più competitive della Serie A, è stato sorprendentemente collocato al nono posto in una classifica stilata da Panorama. Questa graduatoria non si basa unicamente sui punti raccolti nelle prime sette giornate di campionato, ma considera il “peso” degli scontri diretti con squadre di rilievo. Giovanni Capuano, il giornalista che ha redatto questa classifica, ha rivisto le prestazioni delle squadre in base agli avversari affrontati, portando il Napoli a perdere posizioni rispetto alla classifica ufficiale. Napoli: Il peso degli scontri diretti Il criterio utilizzato per stilare questa classifica si basa sul valore degli avversari. Terzotemponapoli.com - Il Napoli scende nella speciale classifica di Panorama Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il, spesso considerato una delle squadre più competitive della Serie A, è stato sorprendentemente collocato al nono posto in unastilata da. Questa graduatoria non si basa unicamente sui punti raccolti nelle prime sette giornate di campionato, ma considera il “peso” degli scontri diretti con squadre di rilievo. Giovanni Capuano, il giornalista che ha redatto questa, ha rivisto le prestazioni delle squadre in base agli avversari affrontati, portando ila perdere posizioni rispetto allaufficiale.: Il peso degli scontri diretti Il criterio utilizzato per stilare questasi basa sul valore degli avversari.

