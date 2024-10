Halloween che divertimento per i più piccoli! Parchi di zucche e dove trovarli a Reggio Calabria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Manca davvero poco ad Halloween ma già dall'inizio del mese di ottobre sono tante le iniziative che si snodano in attesa del giorno più terrificante dell'anno ovvero il 31 ottobre. Mostri, maschere paurose e party a tema non mancano a Reggio Calabria ma a spopolare al momento sono i campi di Reggiotoday.it - Halloween che divertimento per i più piccoli! Parchi di zucche e dove trovarli a Reggio Calabria Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Manca davvero poco adma già dall'inizio del mese di ottobre sono tante le iniziative che si snodano in attesa del giorno più terrificante dell'anno ovvero il 31 ottobre. Mostri, maschere paurose e party a tema non mancano ama a spopolare al momento sono i campi di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo Reggio Calabria: oggi sereno, Giovedì 17 nubi sparse, Venerdì 18 pioggia - Situazione in tempo reale: Secondo la rilevazione della stazione meteo Reggio Calabria alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 20°C. Venti assenti ... (ilmeteo.it)

Fiera d’Ottobre a Quattro Castella sotto il segno di Halloween - QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Tutto pronto a Quattro Castella per il tradizionale appuntamento con la “Fiera d’Ottobre” in programma domenica 20 per tutto il giorno nel centro del paese. La direz ... (reggionline.com)

Il concorso per disegnare “Castelnovo in festa” per far emergere la creatività - L’associazione Botteghe della Rocca organizza il concorso artistico “Castelnovo in festa”. I commercianti hanno voluto dare la possibilità a tutti di immaginare il paese “in festa” appunto. (nextstopreggio.it)