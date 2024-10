Spettacolo.periodicodaily.com - GRIDO e CLEMENTINO: Un’Analisi del Testo di “Musica Eterna”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con “”,, in collaborazione con, celebra il proprio cammino artistico mentre si prepara ad affrontare nuove sfide e opportunità creative. Proponiamodeldel brano. “” è il Nuovo Singolo di” è il titolo del nuovo singolo di, realizzato in collaborazione con il rapper. Questa traccia si distingue per la sua intensità e per il messaggio potente che comunica. AUTORI: Aleotti Luca, Clemente Maccaro COMPOSITORE: Breda Stefano PRODUZIONE: Mastermaind Il Videoclip Creato daE’ online il videoclip che accompagna “”. E’ stato interamente realizzato dastesso, dimostrando la sua versatilità non solo come musicista, ma anche come regista e creativo.