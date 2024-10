Fall, la recensione del gioco da tavolo: l’autunno prende vita (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fall – Little Rocket Games è al passo con le stagioni e lancia il suo nuovo titolo, completamente realizzato “in casa” (dopo il più recente “Coney“). Infatti l’autore è Giampaolo Razzino (fondatore della casa editrice) e le illustrazioni sono di Mirko Properzi. “Fall” è un gioco per 2 persone dai 10 anni in su, con partite della durata di circa 30 minuti. Fall, la recensione del gioco da tavolo: Foglie, miceti e fauna – Ambientazione e Contenuto “Il pettirosso annuncia il freddo imminente e l’upupa, quasi pronta per la grande migrazione notturna, si rifocilla con l’ultimo cibo disponibile. La volpe infoltisce la sua pelliccia e i rospi pullulano le zone più umide del boschetto, fiorente di funghi e foglie caduche.”Già questa lore riportata sul sito ufficiale di LRG ci fa ambientare benissimo nell’atmosfera di Fall. Metropolitanmagazine.it - Fall, la recensione del gioco da tavolo: l’autunno prende vita Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)– Little Rocket Games è al passo con le stagioni e lancia il suo nuovo titolo, completamente realizzato “in casa” (dopo il più recente “Coney“). Infatti l’autore è Giampaolo Razzino (fondatore della casa editrice) e le illustrazioni sono di Mirko Properzi. “” è unper 2 persone dai 10 anni in su, con partite della durata di circa 30 minuti., ladelda: Foglie, miceti e fauna – Ambientazione e Contenuto “Il pettirosso annuncia il freddo imminente e l’upupa, quasi pronta per la grande migrazione notturna, si rifocilla con l’ultimo cibo disponibile. La volpe infoltisce la sua pelliccia e i rospi pullulano le zone più umide del boschetto, fiorente di funghi e foglie caduche.”Già questa lore riportata sul sito ufficiale di LRG ci fa ambientare benissimo nell’atmosfera di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

My First Film - la recensione : creare dai fallimenti - “This probably shouldn’t be a film… but it is. Il confine tra vita reale e arte è malleabile, quasi inesistente. Il processo creativo è sempre difficile, caratterizzato da momenti di isolamento, ma la vera gioia della creazione risiede nell’atto di lavorare con persone appassionate. Lei e i suoi amici, presi dall’euforia dell’atto creatore, si inoltrarono in un’impresa più grande di loro, tra ... (Screenworld.it)

Sumerian Six - la recensione : stealth game fallace - Ad esempio, correre dietro a una guardia non la mette in allerta poiché i passi nostri non generano rumore. Peccato, però, che questa brutta sbavatura risulti un mood-killer. Gli allarmi rendono solo più casuale il movimento dei soldati nazisti e, in diverse missioni, fanno spawnare qualche nemico in più. (Game-experience.it)

Il tempo che ci vuole - la recensione : il fallimento come salvezza nell'emotivo film di Francesca Comencini - Nulla di più vero, perché Il tempo che ci vuole, presentato in concorso a Venezia 81, nella sua semplicità, parte proprio dalle immagini, amplificate dai ricordi …. Il rapporto con papà Luigi, e poi l'elogio alla fragilità e l'abbraccio come strumento di racconto: dietro una certa retorica, un film altamente emotivo che riesce a parlare al pubblico. (Movieplayer.it)