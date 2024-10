Endless Love anticipazioni: il segreto nel peluche di Emir per Nihan (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 16 Ottobre 2024 12:30 pm by Redazione Secondo le anticipazioni di Endless Love, il peluche che Emir regala a Nihan nasconde qualcosa di importante. Ovviamente quello del cattivo imprenditore non poteva essere un regalo innocuo. Come sempre, fa di tutto per separare Nihan e Kemal, i quali continuano ad amarsi. Questa fase della trama prende inizio quando Soydere ha la conferma, tramite il test del DNA, che Deniz è sua figlia. Ebbene la notizia fa felice Kemal, che ha così la certezza di essere diventato padre, ma allo stesso tempo lo fa andare su tutte le furie. Infatti, ha un acceso scontro con Nihan, la quale finisce per avere un brutto incidente. Latuafonte.com - Endless Love anticipazioni: il segreto nel peluche di Emir per Nihan Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 16 Ottobre 2024 12:30 pm by Redazione Secondo ledi, ilcheregala anasconde qualcosa di importante. Ovviamente quello del cattivo imprenditore non poteva essere un regalo innocuo. Come sempre, fa di tutto per separaree Kemal, i quali continuano ad amarsi. Questa fase della trama prende inizio quando Soydere ha la conferma, tramite il test del DNA, che Deniz è sua figlia. Ebbene la notizia fa felice Kemal, che ha così la certezza di essere diventato padre, ma allo stesso tempo lo fa andare su tutte le furie. Infatti, ha un acceso scontro con, la quale finisce per avere un brutto incidente.

