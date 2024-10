Elon Musk ha donato 75 milioni per aiutare Trump (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Elon Musk ha donato quasi 75 milioni di dollari per aiutare Donald Trump a riconquistare la Casa Bianca. Il miliardario ha effettuato diverse donazioni milionarie nel terzo trimestre al super pac America Pac, che ha speso finora 96 milioni per Trump e 10 milioni per i candidati repubblicani in Congresso. Musk sarà in Pennsylvania per una serie di incontri oggi. "Se volete partecipare non c'è nulla da pagare. Dovete solo firmare la petizione che sostiene la libertà di parola e il diritto alle armi, oltre a votare in questa elezione", ha detto Musk. Quotidiano.net - Elon Musk ha donato 75 milioni per aiutare Trump Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)haquasi 75di dollari perDonalda riconquistare la Casa Bianca. Il miliardario ha effettuato diverse donazioni milionarie nel terzo trimestre al super pac America Pac, che ha speso finora 96pere 10per i candidati repubblicani in Congresso.sarà in Pennsylvania per una serie di incontri oggi. "Se volete partecipare non c'è nulla da pagare. Dovete solo firmare la petizione che sostiene la libertà di parola e il diritto alle armi, oltre a votare in questa elezione", ha detto

Elon Musk ha donato 75 milioni di dollari per la campagna elettorale di Donald Trump - Elon Musk è diventato il più grande e influente donatore della campagna elettorale di Donald Trump. L'uomo più ricco del mondo ha donato circa 75 milioni di dollari per aiutare il candidato repubblicano a riconquistare la Casa Bianca. Non è la prima volta che il ceo di Tesla e SpaceX... (Today.it)

Musk ha donato 75 milioni di dollari alla campagna di Trump attraverso il suo Pac America - Nella top ten dei Pac più generosi della campagna 2024, quello di Musk si piazza al settimo posto. Elon Musk con Donald Trump a Butler (Getty Images). Un modo per censire gli indecisi su cui puntare. Da mesi Mr Tesla sostiene la corsa del tycoon, ed è persino salito con lui sul palco dell’ultimo comizio di Butler (Pennsylvania) dove l’ex presidente lo scorso luglio era scampato a un attentato. (Lettera43.it)

