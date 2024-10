E’ giusto dare a Cesare quel che è di Cesare e a chi studia riconoscere il giusto merito

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In questi giorni qualcosa di simile deve aver ispirato i giurati quando hanno deciso di assegnare il Nobel per l’Economia seguendo criteri diversi dali usati le altre volte ma altrettanto ineccepibili. Anche in tempi più che bui comeli attuali, è possibile che venga fuori una informazione che faccia, almeno per un breve lasso di tempo, tirare su il morale e riprendere fiato a buona parte dell’ umanità. Il Premio Nobel per l’ Economia, per voler essere precisi fino in fondo, non hariferimento perché è conferito dalla Banca di Svezia. É collocato, nel tempo e nello spazio, dove vengono consegnatili istituiti a fine ‘800 con un lascito testamentario di un filantropo. Fu voluto dall’imprenditore, chimico nonchè inventore – tra l’altro della dinamite – Alfred Nobel da cui l’intitolazione dei riconoscimenti.