Due parcheggi nella morsa del degrado: "Bivacchi, giacigli a cielo aperto, spaccio e feci" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Viene denunciata una situazione di forte degrado in due parcheggi pubblici della città non nuovi a episodi del genere. "Il parcheggio Machiavelli a Cesena e le zone ad esso limitrofe, ovvero Piazza Leonardo Sciascia e Corte Cesare Zavattini, sono diventati ormai invivibili per i cittadini che Cesenatoday.it - Due parcheggi nella morsa del degrado: "Bivacchi, giacigli a cielo aperto, spaccio e feci" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Viene denunciata una situazione di fortein duepubblici della città non nuovi a episodi del genere. "Ilo Machiavelli a Cesena e le zone ad esso limitrofe, ovvero Piazza Leonardo Sciascia e Corte Cesare Zavattini, sono diventati ormai invivibili per i cittadini che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parcheggi - bagno pubblico e azioni contro il degrado : una serie di interventi alle Bassette - Azioni già sollecitate da Confartigianato e Cna di Ravenna che, grazie all'attivazione di un tavolo tecnico che ha favorito un costante dialogo con l’Amministrazione comunale, sono state portate a termine. . . . Arrivano una serie di interventi, da tempo richiesti, per l’area artigianale delle Bassette. (Ravennatoday.it)

Zona industriale nel degrado : strade e parcheggi soffocati dai rifiuti abbandonati - Alcune costringono i camionisti a rallentare e a cambiare corsi per non danneggiare i veicoli e la merce. Qualcuno è addirittura crollato a ridosso del parcheggio (come in via Olivetti). Sono secchi anche alcuni nuovi alberelli, piantati da poco, ma inghiottiti dal degrado. La costante, nel dedalo di strade, parcheggi, rotatorie e incroci, è sicuramente data dalla presenza costante dei rifiuti ... (Lanazione.it)

Il parcheggio Ellera 2000 è pronto : "Spazio per tutti al posto del degrado" - Il risultato è un grande parcheggio pubblico, dove era veramente necessario, al posto di una situazione di trasandatezza e incuria che durava da tantissimi anni". "Tra pochi giorni ad Ellera avremo una situazione decisamente più curata e ordinata rispetto al passato - conclude Pierotti, - abbiamo intenzione inoltre di rendere il quartiere di Ellera più funzionale ed anche più bello da vivere ... (Lanazione.it)