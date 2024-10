Bullingham insiste che la FA lo deve al Paese per nominare il testimone per il lavoro

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-16 15:10:09 Breaking news: Markafferma che la FA “doveva ai giocatori e alThomas Tuchel invece di un allenatore inglese. Tuchel diventerà il terzo allenatore straniero ad allenare l’Inghilterra dopo che la FA ha optato per il tattico tedesco come successore di Gareth Southgate, salutandolo come il “miglior candidato possibile” per il ruolo. Personaggi del calibro di Eddie Howe, Graham Potter e l’attuale Carsley ad interim erano collegati al ruolo, con il capo della FAche ha rivelato che 10 candidati erano stati selezionati nel processo di assunzione, inclusi alcuni manager inglesi. Edice di essere convinto che Tuchel, che ha firmato un contratto di 18 mesi, sia stato l’uomo migliore per ottenere il massimo dal talentuoso gruppo di giocatori dei Tre Leoni.