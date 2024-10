Astro Bot, Team Asobi annuncia le date d’uscita dei 5 livelli speedrun e promette “altre sorprese” in arrivo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Team Asobi ha annunciato tante nuove informazioni su contenuti aggiuntivi in arrivo all’interno di Astro Bot nel corso dei prossimi giorni, precisando che il primo dei 5 livelli speedrun sarà rilasciato nel corso della giornata di domani, giovedì 17 Ottobre 2024. Lo studio ha aggiunto che nel corso dei prossimi mesi sono in arrivo “altre sorprese”. Dopo l’annuncio avvenuto con il trailer rilasciato allo State of Play, il Team di sviluppo giapponese di proprietà di Sony ha rivelato che verrà rilasciato ogni settimana un nuovo livello speedrun all’interno del gioco, consentendo in questo modo ai giocatori di potersi gettare a capofitto ed in modo totalmente gratuito tante nuove sfide. Game-experience.it - Astro Bot, Team Asobi annuncia le date d’uscita dei 5 livelli speedrun e promette “altre sorprese” in arrivo Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)hato tante nuove informazioni su contenuti aggiuntivi inall’interno diBot nel corso dei prossimi giorni, precisando che il primo dei 5sarà rilasciato nel corso della giornata di domani, giovedì 17 Ottobre 2024. Lo studio ha aggiunto che nel corso dei prossimi mesi sono in”. Dopo l’annuncio avvenuto con il trailer rilasciato allo State of Play, ildi sviluppo giapponese di proprietà di Sony ha rivelato che verrà rilasciato ogni settimana un nuovo livelloall’interno del gioco, consentendo in questo modo ai giocatori di potersi gettare a capofitto ed in modo totalmente gratuito tante nuove sfide.

