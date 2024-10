Arrestato per traffico di droga Domenico Papalia, il figlio del boss della ‘ndrangheta in Lombardia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenico Papalia, figlio del boss della 'ndrangheta Antonio Papalia, è stato Arrestato per associazione finalizzata al traffico di cocaina. Il 41enne avrebbe gestito l'arrivo di decine di chili di cocaina dal Nord Europa. Fanpage.it - Arrestato per traffico di droga Domenico Papalia, il figlio del boss della ‘ndrangheta in Lombardia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)del'ndrangheta Antonio, è statoper associazione finalizzata aldi cocaina. Il 41enne avrebbe gestito l'arrivo di decine di chili di cocaina dal Nord Europa.

Arrestato Domenica Papalia - figlio dello storico boss - Il figlio del boss della 'ndrangheta in Lombardia Antonio Papalia è finito in cella dopo un'inchiesta dei pm di Milano Sara Ombra e Leonardo Lesti: si indaga per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. . Domenico Papalia è stato arrestato con ordinanza di custodia cautelare in carcere. (Milanotoday.it)

Arrestato Domenico Papalia - figlio del boss della ‘ndrangheta in Lombardia - per traffico di stupefacenti - Connessioni con l’inchiesta sulle curve di San Siro Tra le informazioni emerse, è interessante notare il collegamento di Domenico Papalia con l’inchiesta sulle curve di San Siro, che ha visto una serie di arresti legati al contrabbando di influenze nel mondo degli ultras. Nonostante alcune domande di custodia cautelare siano state respinte, il giudice ha fissato interrogatori preventivi per i ... (Gaeta.it)

Traffico di droga - arrestato Domenico Papalia : rampollo di ‘ndrangheta vicino alla curva Sud del Milan. “Gestiamo la coca stile Gomorra” - Una di queste, una Rs6 più volte è stata messa a disposizione di Rosario Calabria, personaggio di spicco della curva Sud nonché, secondo gli inquirenti, figura di riferimento di Lucci, per i collegamenti con i clan. Tasca, imparentato con Pasquale Barbaro morto nel 2007 e ritenuto all’epoca referente delle ‘ndrine in terra padana, assieme al milanese Davide Cannone, secondo le indagini, aveva il ... (Ilfattoquotidiano.it)