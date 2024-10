Ambiente, le microplastiche si respirano, trovate nell’alito dei delfini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – (EMBARGO ALLE 20.00) – Le microplastiche, contaminanti sempre più ubiquitari che allarmano per i possibili effetti su Ambiente e salute, non solo si possono ingerire, ma si possano anche respirare. Un tipo di esposizione che minaccia uomini e animali. E' quanto suggerisce uno studio sui delfini pubblicato sulla rivista ad accesso libero 'Plos L'articolo Ambiente, le microplastiche si respirano, trovate nell’alito dei delfini proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – (EMBARGO ALLE 20.00) – Le, contaminanti sempre più ubiquitari che allarmano per i possibili effetti sue salute, non solo si possono ingerire, ma si possano anche respirare. Un tipo di esposizione che minaccia uomini e animali. E' quanto suggerisce uno studio suipubblicato sulla rivista ad accesso libero 'Plos L'articolo, lesideiproviene da Webmagazine24.

