Allarme in una scuola a Firenze, alunno 13enne porta un'accetta: interviene la Polizia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Momenti di apprensione martedì mattina in una scuola di Firenze, dove uno studente di soli 13 anni si è presentato con un'accetta. L'Allarme è scattato grazie alla prontezza di alcuni compagni di classe del ragazzo, che hanno immediatamente segnalato la presenza dell'arma.

Firenze - buoni scuola infanzia paritaria : c’è tempo fino al 28 ottobre per fare domanda - . no alle ore 8 di lunedì 28 ottobre 2024, le famiglie con Isee pari o inferiore a 30 mila euro e con figli nelle scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) che si trovano nel comune di Firenze, possono fare domanda per l’assegnazione dei buoni scuola per l’anno scolastico 2024/2025 L'articolo. (Firenzepost.it)

Due anni della scuola '42 Firenze' : 27 studenti hanno completato il percorso - In un mondo in cui le intelligenze artificiali e l’automazione sostituiscono sempre più i lavori tradizionali, 42 Firenze Luiss by FCRF forma i suoi studenti affinché acquisiscano le competenze e il mindset per essere dalla parte di chi crea queste tecnologie, anziché subirne le conseguenze. Di questi, 372 studenti sono stati ammessi al percorso formativo “Common Core”. (Lanazione.it)

Scuola - l’Istituto Madre Mazzarello di Firenze inaugura un nuovo nido - Il nido, inaugurato oggi sabato 5 ottobre Fondazione Conservatorio Mantellateal Progetto Nidi Gratis, è stato aperto. . . Una festa per inaugurare ufficialmente un nuovo nido d’infanzia all’interno dello storico istituto di Firenze “Madre Mazzarello”, gestito dalla Fondazione Conservatorio Mantellate. (Firenzetoday.it)