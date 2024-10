Zonawrestling.net - AEW WrestleDream 2024 – Review

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hangman Adam Page vs Jay White (con Juice Robinson) (8 / 10) Un’apertura eccellente che ha visto White lavorare strategicamente sulla gamba di Page per tutto il match. Questa tattica ha pagato nel finale, impedendo a Page di eseguire correttamente il suo Buckshot Lariat. White ha dimostrato astuzia, colpendo la gamba di Page in modo sporadico ma efficace. Nonostante la sconfitta, Page ha venduto bene l’infortunio per tutta la durata del match. È un peccato vedere Page passare dalla vittoria nel main event di All Out alla sconfitta nel match di apertura qui, ma è un buon segno per il futuro di White in AEW. Io avevo previsto la vittoria di Page proprio perché mi sembrava fosse un peccato sprecare questo suo status e invece niente.