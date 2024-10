AEW: Il futuro sul ring di Bryan Danielson dopo la sconfitta a Wrestledream (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bryan Danielson aveva dichiarato in precedenza che la prossima volta che avrebbe perso un incontro, sarebbe stato il segnale della fine della sua carriera sul ring a tempo pieno. A AEW Wrestledream, quel momento è arrivato. dopo l’evento, sono emersi dettagli sul suo futuro sul ring. AEW Wrestledream 2024 è stata una notte da ricordare, ricca di incontri emozionanti che hanno tenuto i fan con il fiato sospeso. Nell’evento principale, Bryan Danielson ha messo in palio il suo AEW World Championship contro Jon Moxley in una battaglia molto attesa. Jon Moxley ha infine prevalso, costringendo Danielson a cedere e conquistando il titolo. Zonawrestling.net - AEW: Il futuro sul ring di Bryan Danielson dopo la sconfitta a Wrestledream Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)aveva dichiarato in precedenza che la prossima volta che avrebbe perso un incontro, sarebbe stato il segnale della fine della sua carriera sula tempo pieno. A AEW, quel momento è arrivato.l’evento, sono emersi dettagli sul suosul. AEW2024 è stata una notte da ricordare, ricca di incontri emozionanti che hanno tenuto i fan con il fiato sospeso. Nell’evento principale,ha messo in palio il suo AEW World Championship contro Jon Moxley in una battaglia molto attesa. Jon Moxley ha infine prevalso, costendoa cedere e conquistando il titolo.

