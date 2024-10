Accoltellato all'uscita della scuola: grave un 16enne del Frusinate. Si cerca l'aggressore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Frosinone, 16 ottobre 2024 - È gravissimo il 16enne Accoltellato all’uscita dalla scuola, nel Frusinate. È scoppiata una lite e il ragazzo si è accasciato a terra. L’aggressione è accaduta intorno alle 14 davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. I carabinieri stanno cercando uno studente minorenne di Alatri: potrebbe essere lui l’aggressore. Da chiarire i motivi della lite. Il liceale è stato soccorso dagli altri ragazzi, poi è arrivato un medico che ha subito chiamato il 118. In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri. Non è ancora chiaro se lo studente fosse il destinatario della coltellata o se sia intervenuto per dividere altre due persone per evitare che la situazione degenerasse. Quotidiano.net - Accoltellato all'uscita della scuola: grave un 16enne del Frusinate. Si cerca l'aggressore Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Frosinone, 16 ottobre 2024 - È gravissimo ilall’dalla, nel. È scoppiata una lite e il ragazzo si è accasciato a terra. L’aggressione è accaduta intorno alle 14 davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. I carabinieri stannondo uno studente minorenne di Alatri: potrebbe essere lui l’. Da chiarire i motivilite. Il liceale è stato soccorso dagli altri ragazzi, poi è arrivato un medico che ha subito chiamato il 118. In pochi minuti sono intervenuti i carabinieri. Non è ancora chiaro se lo studente fosse il destinatariocoltellata o se sia intervenuto per dividere altre due persone per evitare che la situazione degenerasse.

