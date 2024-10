Gaeta.it - Abruzzo: Cisl Scuola contro il piano di dimensionamento scolastico 2025/26

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La questione delinsi fa sempre più pressante. Durante il recente Tavolo Tecnico Interistituzionale tenutosi a Pescara, rappresentanti dell'istruzione locale, insieme all'assessore regionale Roberto Santangelo, hanno discusso ilper l'anno/26. LaMolise ha espresso forti contrarietà, sottolineando come ilpossa risultare devastante per il territorio e in particolare per le scuole di montagna. Il dibattito si concentra sulla necessità di garantire il giusto riconoscimento e supporto alle istituzioni scolastiche che operano in aree montane, per evitare una progressiva desertificazione dei piccoli comuni. La posizione diMolise ha messo in evidenza l'importanza di preservare le scuole in territori particolari come le aree montane.