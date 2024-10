100 ospiti per i primi 2 anni di Ciro Poppella (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ha compiuto 2 anni Ciro Poppella jr che porta il nome del nonno, creatore dei mitici fiocchi di neve. Per il compleanno del piccolo il nonno ha fatto le cose in grande organizzando una mega festa con cira 100 invitati: tantissimi bambini, ovviamente, e le sorelline Anna e Antonia, il papà Napolitoday.it - 100 ospiti per i primi 2 anni di Ciro Poppella Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ha compiuto 2jr che porta il nome del nonno, creatore dei mitici fiocchi di neve. Per il compleanno del piccolo il nonno ha fatto le cose in grande organizzando una mega festa con cira 100 invitati: tantissimi bambini, ovviamente, e le sorelline Anna e Antonia, il papà

“Ciro non ce l’ha fatta”. Inutile la corsa in ospedale : morto a 37 anni. Lascia 5 figli piccoli - 31 anni, lascia una figlia piccola: la scoperta choc Altra tragedia sulla strada, morto papà di 37 anni I tre veicoli coinvolti sono stati sequestrati in vista di ulteriori accertamenti. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, la polizia municipale è intervenuta per i rilievi e per la ricostruzione. (Caffeinamagazine.it)

Pozzuoli - incidente mortale in via Campana : muore Ciro Russo - 37 anni - Un altro tragico evento che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sulle condizioni di guida, ricordando quanto sia importante la prudenza e il rispetto delle regole per evitare ulteriori tragedie sulle strade. L’uomo, residente nel quartiere Pianura nella periferia Ovest di Napoli, lascia una moglie e cinque figli piccoli. (Thesocialpost.it)

Napoli : perde il controllo del motorino nella galleria Laziale - Ciro muore a 62 anni - Un uomo di 62 anni, Ciro Bianco, ha tragicamente perso la. vita in un incidente Un tragico incidente stradale si è verificato oggi nella Galleria Laziale di Napoli. 62enne muore in un incidente alla galleria Laziale a Napoli Il 62enne stava percorrendo la corsia riservata della galleria in direzione Fuorigrotta, provenendo da Piazza Sannazaro, a […] L'articolo Napoli: perde il controllo del ... (Teleclubitalia.it)