Uomini e Donne registrazione 15 Ottobre 2024: nuova sfilata, un'assenza preoccupante e un ritorno che spiazza (Di martedì 15 ottobre 2024) La registrazione di Uomini e Donne del 15 Ottobre 2024 ha offerto tanti colpi di scena. Gemma Galgani, dopo una romantica cena a base di ostriche con Fabio, ha ballato la lambada in studio, mostrando tutta la sua felicità. Sabrina ha vinto la sfilata femminile, confermando il suo fascino, mentre Gabriele e Ilaria hanno chiuso la loro conoscenza dopo aver discusso di figli. Amal è tornata per Alessio, e i due sono usciti insieme, mentre Armando Incarnato continua a essere assente dallo studio. Uomini e Donne registrazione 15 Ottobre 2024: Gemma Galgani e la serata romantica con Fabio Gemma Galgani ha vissuto un momento di gioia durante la puntata di Uomini e Donne registrata del 15 Ottobre 2024. È uscita a cena con Fabio, una serata a base di ostriche che ha reso Gemma particolarmente felice.

