Gaeta.it - Tragico incidente sull’autostrada del Brennero: un morto e chiusura della A22

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un graveha scosso la carreggiata sud dell’autostrada delnella zona di Bolzano sud, intorno alle 13 di oggi. Un’automobile, una piccola utilitaria, è stata coinvolta in un impatto mortale con un tir che si trovava in colonna. L’urgenza del momento ha attirato sul posto i servizi di emergenza, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è risultato vano. L’automobilista è deceduto sul colpo, lasciando un segno profondo nella comunità locale. Recentemente, quest’area ha visto diversi incidenti, sollevando preoccupazioni circa la sicurezza stradale lungo questa importante arteria di collegamento. Dinamica dell’: come sono avvenuti i fatti L’si è verificato in una fase di congestione del traffico lungo l’A22, dovuta ad un rallentamento segnalato da diversi pannelli informativi.